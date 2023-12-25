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Марьинку после ожесточенных боев сняли с дрона

Марьинку после ожесточенных боев ВС РФ с ВСУ сняли с квадрокоптера

Взятую под контроль российскими войсками Марьинку в Донецкой народной республике (ДНР) сняли с воздуха, на кадрах видны последствия ожесточенных боев Вооруженных сил РФ с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео публикует РЕН ТВ.

Кварталы города почти полностью разрушены. На дорогах видна обгоревшая бронетехника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину вечером 25 декабря сообщил о взятии Марьинки.

Путин, комментируя взятие Марьинки, заявил, что взломав данный укрепрайон Вооруженные силы РФ получают возможность идти дальше.

Позднее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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