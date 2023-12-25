Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец ВСУ назвал «шикарной» российскую линию обороны

Боец украинского «Кракена» заявил о невозможности прорвать линию обороны ВС РФ

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы РФ подготовили отличную линию обороны, прорвать которую не представляется возможным. На это в ходе интервью журналисту Роману Бебеху указал боец украинского подразделения «Кракен», передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было шансов «пройти дальше» во время контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий с самого начала пошло не по плану.

«У них (российских войск — «Газета.Ru») оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали», — подчеркнул боец «Кракена».

При этом мужчина обратил внимание на некомпетентность людей, которым было поручено разработать стратегию ВСУ. Более того, как сказал солдат, на провал контрнаступления повлияло отсутствие какого-либо взаимопонимания между бригадами на линии соприкосновения.

25 декабря спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что страна не сможет получить западные истребители четвертого поколения F-16 до конца 2023 года. По его словам, поставки данных самолетов не начнутся, пока правительство государства не подготовит соответствующую инфраструктуру.

Ранее командование украинских войск запросило мобилизацию 500 тыс. человек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами