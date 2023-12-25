Вооруженные силы РФ подготовили отличную линию обороны, прорвать которую не представляется возможным. На это в ходе интервью журналисту Роману Бебеху указал боец украинского подразделения «Кракен», передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было шансов «пройти дальше» во время контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий с самого начала пошло не по плану.

«У них (российских войск — «Газета.Ru») оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали», — подчеркнул боец «Кракена».

При этом мужчина обратил внимание на некомпетентность людей, которым было поручено разработать стратегию ВСУ. Более того, как сказал солдат, на провал контрнаступления повлияло отсутствие какого-либо взаимопонимания между бригадами на линии соприкосновения.

25 декабря спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что страна не сможет получить западные истребители четвертого поколения F-16 до конца 2023 года. По его словам, поставки данных самолетов не начнутся, пока правительство государства не подготовит соответствующую инфраструктуру.

Ранее командование украинских войск запросило мобилизацию 500 тыс. человек.