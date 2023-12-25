Полковник назвал наиболее проблемное подразделение ВСУ

Главной потерей Вооруженных сил Украины (ВСУ) является утрата работоспособности ее артиллерии из-за нехватки снарядов. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в интервью с «Лентой.ru».

«Интенсивность огня артиллерии ВСУ заметно снизилась. Причины здесь две. Калибр 152 и 122 мм закончился, произвести его негде», – пояснил Матвийчук. По его словам, раньше боеприпасы для ВСУ поставляли Польша, Словакия и Болгария, но в этих странах снаряды указанного калибра закончились.

Военный отметил, что интенсивность огня артиллерии снизилась вдвое, по сравнению с летом.

Он заявил, что считает артиллерию «богом войны» и, что именно от нее зависит ситуация на фронте. К тому же у ВСУ отсутствуют военно-космические войска и авиация, поэтому артиллерия для них очень важна, пояснил военный.

До этого журнал Military Watch Magazine сообщил о снижении интенсивности артобстрелов ВСУ на 60-80%.

Ранее бывший офицер ВСУ Лапин заявил о тотальном превосходстве РФ на фронте.