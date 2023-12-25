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Командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных

Арахамия: командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных

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Hanna Arhirova/AP

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил, что Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство страны должно было внести законопроект о мобилизации в понедельник, 25 декабря, но этого не произошло. Депутат считает, что кабмин еще не завершил свою часть работы над документом.

Арахамия подчеркнул, что Рада ожидает уже готовый законопроект, который можно будет обсудить на комитете. Он добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все «чувствительные» вопросы.

До этого стало известно, что Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы повестки приходили подлежащим мобилизации гражданам на смартфоны.

До этого сообщалось, что в украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток.

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России. — «Газета.Ru»).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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