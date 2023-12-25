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Российский самолет-амфибия выпустил бомбы по мишени в Черном море

В Черном море самолет-амфибия Бе-12 ЧФ выполнил бомбометание по морской цели

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в Черном море украинских безэкипажных катеров выполнил учебное бомбометание по морской цели. Об этом пишет РИА Новости.

В свою очередь, экипаж вертолета Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из пулемета, отметило издание.

Бе-12 — противолодочный самолет-амфибия, который используют для поиска и уничтожения подводных лодок противника. Такие самолеты могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на водную поверхность. Вертолет Ка-29 — это транспортно-боевая машина, которая предназначена для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, их огневой поддержки, а также для транспортировки различных грузов.

По данным Минобороны, летчики самолета-амфибии сбросили бомбы по мишени, а экипаж Ка-29 отработал стрельбу из пулемета. Стрельбу вели по движущейся морской цели, уточнили в Минобороны. Выполнив патрулирование, экипажи вернулись на аэродромы базирования.

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