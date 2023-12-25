Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подсчитаны все атаки ВСУ на Крым в 2023 году

Полпред Устинов: Крым в 2023 году более 20 раз был атакован БПЛА и ракетами ВСУ

close
100%
Leah Millis/Reuters

Территория полуострова Крым в 2023 году более 20 раз подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет различных модификаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя. Для примера отмечу, что только в 2023 году территория Республики Крым подверглась более чем 20 ударам с использованием БПЛА и ракет различных модификаций», — сказал Устинов.

Полпред подчеркнул, что Крым оказался под прицелом БПЛА и реактивных систем HIMARS и ATACMS из-за близости региона к зоне военной операции.

Устинов в том числе рассказал о массированной ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. По его словам, подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации все более эффективно отражают такого рода нападения.

23 декабря сообщалось, что за сутки ВС РФ перехватили шесть снарядов HIMARS и «Ураган», также силами российских ПВО были сбиты 36 БПЛА.

Ранее в МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбила российская ПВО в 2023 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами