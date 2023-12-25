Подсчитаны все атаки ВСУ на Крым в 2023 году

Территория полуострова Крым в 2023 году более 20 раз подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет различных модификаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя. Для примера отмечу, что только в 2023 году территория Республики Крым подверглась более чем 20 ударам с использованием БПЛА и ракет различных модификаций», — сказал Устинов.

Полпред подчеркнул, что Крым оказался под прицелом БПЛА и реактивных систем HIMARS и ATACMS из-за близости региона к зоне военной операции.

Устинов в том числе рассказал о массированной ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. По его словам, подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации все более эффективно отражают такого рода нападения.

23 декабря сообщалось, что за сутки ВС РФ перехватили шесть снарядов HIMARS и «Ураган», также силами российских ПВО были сбиты 36 БПЛА.

Ранее в МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбила российская ПВО в 2023 году.