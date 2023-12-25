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Украинские войска обстреляли школу и музей в Горловке

Приходько: в результате обстрела Горловки пострадали несколько мирных жителей

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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Солдаты ВСУ обстреляли город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

По его словам, украинские военные повредили школу №4 и художественный музей. Помимо этого, снаряд прилетел в колодец на пересечении улиц Пушкинской и Комсомольской.

Также после обстрела загорелся один из крупнейших торговых центров в городе. Удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. В результате обстрела пострадали как минимум шесть мирных жителей, отметил Приходько.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС РФ.

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