Украинские войска обстреляли школу и музей в Горловке

Солдаты ВСУ обстреляли город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

По его словам, украинские военные повредили школу №4 и художественный музей. Помимо этого, снаряд прилетел в колодец на пересечении улиц Пушкинской и Комсомольской.

Также после обстрела загорелся один из крупнейших торговых центров в городе. Удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. В результате обстрела пострадали как минимум шесть мирных жителей, отметил Приходько.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС РФ.