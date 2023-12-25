Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия опережает страны Запада по производству вооружений и намерена поддерживать заданный высокий темп. Об этом министр рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Мансурова, Россия начала набирать и набрала темп производства раньше, чем западные государства. Министр отметил, что минпромторг и министерство обороны сейчас активно работают по сверке и подготовке необходимых параметров в рамках государственной программы вооружения. В следующем году будет утверждена перспективная программа на 2025-2034 годы.

Мантуров подчеркнул, что имеется понимание, куда следует двигаться дальше. Необходимо восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства вооружений. Министр отметил, что Россия сейчас опережает страны Запада, и не известно «насколько у тех хватит духу».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) своевременно выполняют гособоронзаказ, а также отметил рост выпуска спецпродукции.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.