Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз призвали ответить за мобилизацию украинцев

Депутат ЕП Уоллес призвал лидеров Евросоюза ответить за мобилизацию украинцев

close
100%
Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации. Он опубликовал пост на эту тему в социальной сети X.

Уоллес прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о готовности Таллина заняться поиском украинцев, которые должны быть призваны на службу по просьбе Киева, и выразил свое несогласие с этим.

Ранее Ляэнеметс заявил о готовности Эстонии заниматься поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Однако он отметил, что пока не получил официального запроса от Киева.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами