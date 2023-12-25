Евросоюз призвали ответить за мобилизацию украинцев

Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации. Он опубликовал пост на эту тему в социальной сети X.

Уоллес прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о готовности Таллина заняться поиском украинцев, которые должны быть призваны на службу по просьбе Киева, и выразил свое несогласие с этим.

Ранее Ляэнеметс заявил о готовности Эстонии заниматься поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Однако он отметил, что пока не получил официального запроса от Киева.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.