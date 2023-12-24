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Названы особенности танка Т-90, запрошенного Героем России у Путина

Полковник Матвийчук назвал перспективным танк Т-90, запрошенный военным у Путина

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РИА Новости

Танк Т-90, который у российского президента Владимира Путина попросил один из награжденных участников специальной военной операции (СВО) на Украине, является перспективным представителем танкового парка страны. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал военный эксперт и полковник Вооруженных сил РФ в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, упомянутая машина считается основным боевым танком российских войск. Во время боевых действий он зарекомендовал себя как надежный и великолепный образец военной техники.

«Кроме нас он стоит на вооружении в Индии, принимал участие в индо-пакистанских событиях, сирийских событиях, сейчас принимает участие в украинских событиях. <...> Это является перспективой нашего танкового парка России», — подчеркнул эксперт.

24 декабря журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент видеозаписи, сделанной во время церемонии вручения государственных наград отличившимся на поле боя солдатам ВС РФ. Медали российским военнослужащим вручил лично президент страны Владимир Путин, который также рассказал им о просьбе одного из их товарищей.

Как отметил глава государства, во время предыдущей встречи с Героями РФ один из бойцов попросил у президента предоставить его отряду танк. Путин признался, что подобное отношение к делу его удивило, так как военный даже не упомянул отпуск или денежное вознаграждение.

Ранее в российском министерстве обороны рассказали, сколько военнослужащих страны получили звание Герой РФ после начала СВО.

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Операция на Украине
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