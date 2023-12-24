Российские гранатометчики уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

Пикап и грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины был уничтожен гранатометчиками 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении . Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что российский беспилотник заметил спрятанную военную технику ВСУ в лесопосадке на Купянском направлении. В Минобороны отметили, что военная техника использовалась для доставки боеприпасов и продовольствия на украинские позиции.

По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил цели, подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что войска РФ ежедневно ведут наблюдение в ходе активных оборонительных действий.

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские войска за последние сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на Запорожском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.