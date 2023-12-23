Российские военные за сутки сбили 36 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS И «Ураган» и сбили 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Уничтожены 36 украинских беспилотников в районах Котляровки в Харьковской области, Верхнекаменки, Сватово в Луганской народной республике, Горловки, Марьинки, Победы в Донецкой народной республике, Новой Маячки и Горностаевки в Херсонской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Также в российском Минобороны рассказали, что потери украинской армии на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 200 солдат.

Утром 23 декабря Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Сражение произошло в районе Серебрянского лесничества.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.