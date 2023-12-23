Потери украинских войск на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 200 солдат. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, в ходе боевых действий на указанном участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились четырех танков. При этом один из них — танк Leopard 2, произведенный в Германии.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, <...> боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля», — говорится в публикации.

Кроме того, представители министерства сообщили о результатах контрбатарейной борьбы на Донецком направлении. В частности, солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

Также украинские подразделения лишились одного комплекса «Акация» и двух гаубиц Д-30. Более того, в ходе сражений ВСУ потеряли одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Утром 23 декабря Министерство обороны РФ заявило, что российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Сражение произошло в районе Серебрянского лесничества.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили два немецких танка под Купянском.