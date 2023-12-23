В Госдуме порассуждали об отправке на спецоперацию пришедшего голым на вечеринку рэпера

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался против отправки на специальную военную операцию рэпера Николая Васильева, известного как Vacio, который пришел на вечеринку голым. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я, как участник специальной военной операции, могу сказать, нам такой не нужен. Подальше его нужно держать. Я ему кашу не доверю варить, больной человек. Упаси бог!» — сказал он.

Милонов считает, что «15 суток — это примерно то, что он и заслуживает».

По мнению парламентария, обществу необходимо показывать, что государство не поощряет такой внешний вид.

До этого рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) извинился за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

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