В США задумались над отказом от размещения новых МБР

Соединенные Штаты могут отказаться размещать устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III из-за разработки российского комплекса «Авангард», который меняет картину нанесения стратегического ядерного удара. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены», — пишет автор материала.

Издание отмечает, что российские ядерные силы получили значительное преимущество после того, как на вооружение поступили гиперзвуковые ракетные системы, а полки РВСН получили большее количество ракет «Ярс». В то время как в США гиперзвуковые технологии пока находятся только в стадии разработки.

До этого в США выразили обеспокоенность устареванием своего ядерного арсенала на фоне разработки РФ и Китаем новых гиперзвуковых ракет.

Ранее военный эксперт раскрыл уникальные особенности ракетного комплекса «Авангард».