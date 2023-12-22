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Израиль готов к недельному перемирию с ХАМАС в обмен на заложников

Израиль предложил объявить недельную гумпаузу в Газе для возврата заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль предложил объявить недельную гуманитарную паузу в секторе Газа для возвращения порядка 35 заложников, удерживаемых в регионе радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию высокопоставленных чиновников США.

Согласно их заявлениям, в группу пленных войдут женщины, раненые мужчины и люди пожилого возраста.

Иных дополнительных подробностей и комментариев со стороны ХАМАС пока не приводится.

Незадолго до этого власти Израиля предложили ХАМАС недельное прекращение огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение около 35 заложников, включая женщин, пожилых и больных мужчин.

При этом накануне телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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