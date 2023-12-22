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Япония передаст США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

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Global Look Press

Япония приняла решение передать Соединенным Штатам ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам советника американского президент по национальной безопасности Джейка Салливана, такое решение японцев будет способствовать повышению безопасности самой Японии, а также укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также подчеркнул, что США приветствуют решение Японии о передаче ракет для пополнения запасов Соединенных Штатов.

21 декабря издание The Financial Times опубликовало материал, в котором сказано, что Япония может начать поставлять артиллерийские боеприпасы в Великобританию, предварительно изменив правила экспорта вооружений.

20 декабря The Washington Post писал, что действующая администрация Джо Байдена может увеличить объемы поставок средств ПВО на Украину в случае, если Япония будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы для ЗРК Patriot.

Ранее в Японии заявили о способности ракеты КНДР попасть в любую точку США.

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