Япония разрешила передачу в США ракет для Patriot

Правительство Японии разрешило передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского министерства иностранных дел.

«Было решено, что передача в США производимых в нашей стране по лицензии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта», — сказано в заявлении.

До упрощения правил экспорта оборонного оборудования Токио могло лишь поставлять Вашингтону компоненты оборонного оборудования, произведенные по их лицензии. Согласно новым постановления Япония может поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

Отмечается, что Япония также сможет поставлять в Великобританию 155-мм снаряды, которые производятся в стране по лицензии BAE Systems.

Уточняется, что послабления со стороны Токио позволят восполнить запасы на складах западных союзников, сократившиеся из-за помощи Киеву. Напрямую Япония не может поставлять Украине снаряды. В таком случае у Лондона появится больше возможностей, чтобы продолжить оказывать украинским войскам поддержку.

Ранее правительство Финляндии одобрило выделение нового пакета военной помощи Украине.