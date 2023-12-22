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В НАТО ищут способы для увеличения помощи Украине

Столтенберг призвал оценить возможность поставки оружия Киеву третьими странами

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Ints Kalnins/Reuters

Члены НАТО могут внести изменения в текущие соглашения с третьими странами для увеличения военной поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью DPA.

По его словам, НАТО в целом требуется увеличение оборонного производства, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя.

В частности, Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу проверить, может ли украинское государство получить больше военной техники посредством внесения изменений в действующие соглашения с третьими странами.

Некоторое время назад украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс США может одобрить новую помощь Украине в любой день после 9 января, после Рождественских каникул.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление украинского военного потенциала и поддержку Киева со стороны западных держав.

Министры также обсудили ситуацию в зоне боевых действий и приоритеты при оказании помощи Вооруженным силам Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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