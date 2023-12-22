В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствует информация официального ресурса по оповещению населения, передает ТАСС.

Сирены раздаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

20 декабря воздушную тревогу объявляли в Киеве. Кроме того, сирены были слышны в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

16 декабря издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы. Позже мэр Виталий Киева Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.