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В Китае полагают, что Россия скоро начнет готовиться к последнему этапу СВО

Sohu: Россия до конца года начнет готовиться к финальному этапу СВО на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российское командование к концу декабря приступит к подготовке к финальному этапу специальной военной операции на Украине. Такое мнение выражено в китайском издании Sohu.

При этом автор статьи обратил внимание, что Украине стало тяжелее получать помощь от Запада. К концу 2023 года США намерены объявить новый пакет помощи украинцам, который станет последним. После этого, как ожидается, Россия начнет готовиться к завершающему этапу СВО.

Журналисты Sohu усомнились в том, что Украина сможет продолжить борьбу без американской помощи. По их мнению, президент США Джо Байден стал волноваться из-за падения рейтинга одобрения в преддверии президентских выборов, что отвлекает его от украинской проблемы.

В конце ноября член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков заявил, что Киев отказался заключать перемирие с Москвой во время переговоров весной 2022 года, так как в тот момент у власти в стране оказались неопытные люди.

Накануне же председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила, что Россия сформулировала условия, на которых готова сесть за стол переговоров с Украиной, и не отступит от них. Это цели, названные президентом РФ Владимиром Путиным в начале специальной военной операции — «демилитаризация и денацификация» украинского государства.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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