Израиль нанес удары по Газе, куда направляли гражданских

Израиль нанес удары как минимум по трем местам в Газе, куда Иерусалим приказал эвакуировать мирных жителей после нарушения перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что в начале декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала карту Газы с обозначением районов, по которым будут наноситься удары, а также безопасные области, куда следует направиться гражданским.

По данным анализа телекомпании, инструкции ЦАХАЛ были неточными и запутанными. CNN ссылается на снимки, видеоролики и репортажи местных новостей, по которым журналистам удалось подтвердить три израильских удара по тем районам, куда приказали направиться мирным жителям.

В ЦАХАЛ на запрос журналистов заявили, что нанесли удары по этим районом из-за того, что разведка «выявила на их территориях убежища командиров бригады Рафах организации ХАМАС».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор — «сдаться или умереть».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.