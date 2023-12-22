В Киеве обломки сбитой ракеты упали на жилой дом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в столице Украины обломки ракеты упали на жилой дом.

Как пишет издание Klymenko Time в результате работы ПВО в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работают спасатели. Эту информацию подтвердила столичная военная администрация. В сети появляются фото с места происшествия.

Ранее стало известно и серии взрывов в Киеве.

Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.