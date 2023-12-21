МРК «Наро-Фоминск» провел стрельбы в Балтийском море

Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», который носит крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», провел стрельбы по морской цели в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» 21631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный для Балтийского флота, в ходе завершения этапа государственных испытаний провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-мм артиллерийской установки в морском полигоне флота», — следует из сообщения.

Отмечается, что малый корабельный щит был в качестве мишени. Также сообщается, что стрельбы прошли успешно. При этом известно, что после завершения испытаний на корабле будет поднят военно-морской флаг.

Ранее в Финляндии сообщили, что пуск ракет в Балтийском море — «не самое обычное дело» в ходе учений Военно-морского флота России. На прошлой неделе экипаж корвета «Стойкий» провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» в Балтийском море.

По словам старшего преподавателя кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки, такие учения со стрельбами нельзя считать уникальными, однако подобное происходит не каждый год. Обычно с осуществлением пуска ракет связано несколько факторов, в частности технические и учебные причины.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.