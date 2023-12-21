Бывший подполковник армии США Александер Виндман в эфире MSNBC высказал мнение, что после поражения Украины НАТО придется воевать с еще более мощной Россией ради сохранения своего международного авторитета.

«Хотя НАТО расширилось и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца», — сказал Виндман.

По его словам, если альянс не сделает этого и Украина потерпит поражение, тогда Россия «окажется на пороге НАТО».

«Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам», — отметил экс-подполковник армии США.

До этого политолог Александр Рар, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и Европа сомневаются по поводу будущего Украины, высказал мнение, что Запад начинает осознавать, что переоценил возможности Киева.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель называл проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о вероятном захвате Крыма Украиной в 2024 году.

Ранее Орбан заявил, что Турция и Венгрия действуют независимо по вопросу расширения НАТО.