Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC. Об этом заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в издании Asia Times.

Брайен отметил, что на решение властей Франции повлияла ситуация с бронетехникой других стран, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

По его словам, боевая машина пехоты AMX-10RC также стала ловушкой для украинцев, которые посчитали «тонкую броню» неподходящей для работы на передовой.

В Минобороны 20 декабря заявляли, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили более 16,5 тысяч автомобилей ВСУ. Согласно информации оборонного ведомства, российская армия ликвидировала также 553 самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 14 202 танка, 1189 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 7416 минометов Украины.

До этого портал Naharnet сообщил, что бойцы ВСУ становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

Ранее политолог объяснил, почему тренировочные лагеря для ВСУ в Германии пустуют.