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В ХАМАС назвали условия для перемирия с Израилем

Al-Arabiya: ХАМАС отказался от любого перемирия длительностью менее двух недель

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Yousef Masoud/AP

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласно на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

«ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней», — заявили журналисты.

При этом израильский арабоязычный телеканал Makan 33 сообщал, что Израиль готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение десятков заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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