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В Генштабе РФ заявили о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике

Герасимов: НАТО наращивает присутствие в Арктике и инфраструктуру у границ РФ

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру вблизи границ России. Его слова на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году передает РИА Новости.

«США и НАТО сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе», — сказал Герасимов, отметив, что в результате этого в регионе усиливается конфликтный потенциал.

По словам начальника Генштаба, на территориях Финляндии и Швеции все активнее размещаются контингенты НАТО.

Герасимов также подчеркнул, что присутствие Вооруженных сил РФ в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона. Это в том числе касается судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.

До этого политолог Владимир Шаповалов заявлял, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию Арктики. По его словам, у главы государства системный и комплексный подход к развитию региона.

Путин называл освоение Арктики неоспоримым приоритетом. Он подчеркнул, что Арктическая зона РФ имеет особое стратегическое значение и назвал этот регион обладающим колоссальными экономическими возможностями.

Ранее в НАТО рассказали о военно-морском потенциале России в Арктике.

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