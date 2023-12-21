Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Начальник российского Генштаба рассказал о сорванных планах ВСУ по Мелитополю и Крыму

Герасимов: ВСУ планировали за 15 дней блокировать Мелитополь и наступать на Крым

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины рассчитывали в ходе контрнаступления блокировать Мелитополь с выходом к побережью Азовского моря и наступить на Крымом. Об этом заявил начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ намеревались взять Мелитополь в течение 15 дней. В целях это украинское командование в начале июня сосредоточило на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли новейшие образцы производства стран Запада.

Герасимов добавил, что в последующем украинская группировка была увеличена до 80 батальонов. В целях срыва плана ВСУ российским войскам пришлось провести масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами