Вооруженные силы Украины рассчитывали в ходе контрнаступления блокировать Мелитополь с выходом к побережью Азовского моря и наступить на Крымом. Об этом заявил начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ намеревались взять Мелитополь в течение 15 дней. В целях это украинское командование в начале июня сосредоточило на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли новейшие образцы производства стран Запада.

Герасимов добавил, что в последующем украинская группировка была увеличена до 80 батальонов. В целях срыва плана ВСУ российским войскам пришлось провести масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.