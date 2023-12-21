Совместное производство оружия Украины и Североатлантического альянса уже началось. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает издание УНИАН.

При этом он заметил, что еще предстоит увеличить масштабы и улучшить процессы производства. По словам секретаря СНБО, оружие украинского производства уже сейчас отвечает стандартам НАТО.

Те разработки, которые есть на Украине, удивляют западные страны, заметил Данилов. Сейчас есть украинские изделия самого высокого уровня, если сравнивать с мировой военной индустрией.

На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс разработал план удара по Российской Федерации с территории Украины. По его словам, Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.