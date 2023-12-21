WP: США не обладают промышленными мощностями для поставок снарядов на Украину и в Израиль

Обозреватель газеты Washington Post (WP) Макс Бут заявил, что военно-промышленный комплекс США не обладает мощностями, позволяющими производить боеприпасы для Украины и Израиля.

По словам Бута, Израиль и Украина рассчитывают на пополнение запасов из США. Журналист подчеркнул, что если даже американский конгресс выделит этим странам дополнительное финансирование, что сейчас весьма сомнительно, оборонная промышленность США будет не в состоянии выпустить нужное количество боеприпасов. Поэтому Вашингтону необходимо создать мощный военно-промышленный комплекс.

Обозреватель WP выразил мнение, что исход ближневосточного и украинского конфликтов на данный момент остается неопределенным. В частности, неизвестно, окажет ли Вашингтон из-за растущего изоляционизма республиканцев поддержку Киеву. Бут подчеркнул, что неоказание помощи Украине может вызвать для нее катастрофические последствия.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлияет на американские военные поставки Украине, так как для США Израиль является более важным.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.