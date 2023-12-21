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Израильская авиация нанесла удар по центру оперативного командования «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по центру оперативного командования «Хезболлы» в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Израильские войска нанесли удар по центру оперативного командования ливанского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По предоставленной информации, центр оперативного управления «Хезболлы» на ливанской территории подвергся атаке израильских истребителей.

Кроме того, в районе Метулы военные обнаружили несколько боевиков «Хезболлы», которые со стороны Ливана приблизились к заграждению безопасности на израильской территории. Израильские солдаты открыли по боевикам огонь. С помощью средств объективного контроля было зафиксировано поражение целей.

Ранее палестинский посол в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль выдвинул предложение палестинскому движению ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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