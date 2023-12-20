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В Белгородской области средства ПВО сбили дрон

Губернатор Гладков: система ПВО сбила летящий к Белгороду беспилотник

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Shutterstock

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила летящий к городу беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он.

По информации главы региона, в Белгородском районе сработала дежурная система ПВО. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях ликвидации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на земле.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор, сославшись на предварительные данные.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

5 декабря Гладков заявлял, что над регионом сработала система ПВО, которая сбила три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Пострадавших не оказалось, но один из обломков БПЛА повредил легковой автомобиль в поселке Репном.

Ранее в Белгородской области пресекли атаку шести беспилотников.

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