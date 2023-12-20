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Прилепин раскрыл главную мечту в собственной политической карьере

Прилепин считает, что дойти до Киева станет главным в его политической карьере

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Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель, сопредседатель партии «Справедливой России — За Правду», член «Команды Путина» Захар Прилепин считает, что дойти до Киева станет главным в его политической карьере. Об этом Прилепин заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре « Россия сегодня»

«Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. <...> Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. <...> Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», — заявил Прилепин.

Также Прилепин опроверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, и добавил, что политическую карьеру он намерен строить в соответствии с нынешней ситуацией в России. Насчет самочувствия писатель отметил, что теперь может ходить без палочки и не пользуется инвалидной коляской, и в целом чувствует себя хорошо.

До этого стал известен список участников «команды Путина».

Ранее в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».

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