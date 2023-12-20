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МО РФ сообщило, что авиация сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР

МО: силы ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Углесборочной в ДНР

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Leonid Faerberg/Global Look Press

Министерство обороны заявило, что ПВО России сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны <…> сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — уточнили в сообщении.

В министерстве уточнили, что боевую машину удалось ликвидировать в районе железнодорожной станции Углесборочной.

В начале декабря стало известно, что российские военные за неделю сбили восемь самолетов и вертолет ВСУ. По данным ведомства, цели поразили при помощи российских систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, сбили пять самолетов Миг-29, два Су-27, один Су-25. Кроме того, российские военные уничтожили вертолет Ми-8.

В ноябре МО Чехии рассекретило общую сумму оборонных поставок Украине. Согласно информации локального новостного портала Idnes, в списке переданной военной техники: четыре вертолета Ми-24, 62 танка Т-64 и Т-72 модификации М1, 131 боевая машина пехоты и другая техника.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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