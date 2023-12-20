Российский сенатор заявил о фактах мобилизации на Украине подростков

Российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что стало известно о фактах мобилизации на Украине 14-16-летних подростков из детских домов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, одна из таких повесток якобы пришла 14-летнему мальчику из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как он потерял мать, а отец на Украине страдал от алкоголизма. В российском регионе подростка взяла под опеку одна семья, там же он пошел в школу и спортивную секцию.

Кастюкевич утверждает, что спустя какое-то время к подростку приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детский дом. Еще через пару недель ему пришла повестка на фронт.

Сенатор назвал эту историю преступлением и пообещал передать всю найденную информацию правоохранительным органам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам года сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны во главе с главнокомандующим Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Ранее Зеленский выступил против мобилизации женщин