Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года.

Он заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». По его словам, он наблюдает, как в ВСУ сильно садится наступательный потенциал, также отсутствуют снаряды и достаточная подготовка.

Также он заявил, что украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на Запорожском участке фронта.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.