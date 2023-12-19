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Путин: 2023 год был напряженным для Вооруженных сил РФ

Путин: 2023 год был напряженным для ВС РФ, все мужественно решали задачи СВО

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО).

Путин подчеркнул, что на коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.

Также Путин заявил на коллегии МО, что Запад по-прежнему не отказывается от своих агрессивных целей.

Накануне в Кремле заявили, что в ходе коллегии будут поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. В Кремле добавили, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании также примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин заявил, что России придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

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