Командир штурмового подразделения спецподразделения «Ахмат» с позывным «Шустрый» заявил о продвижении под Артемовском на фоне завершения саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа «Ахмат», также с четвертой бригады», — заявил «Шустрый».

Речь идет о 4-й отдельной мотострелковой бригаде, которая ранее была частью Народной милиции ЛНР. Подразделения действуют на южном фланге направления, в районе поселка Клещеевка. «Шустрый» пояснил, что украинские подразделения пытались активно контратаковать во время саммита НАТО, чтобы показать «картинку». Однако ВСУ не смогли сбить российские войска с высот вокруг поселка, которые позволяют контролировать подходы.

«Шустрый» добавил, что российским подразделениям осталось взять под контроль еще несколько высот, чтобы полностью перекрыть снабжение украинских позиций.

До этого российские войска сорвали ротацию ВСУ на Артемовском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.