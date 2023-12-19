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В Ираке потерпел крушение военный вертолет

В Ираке потерпел крушение военный вертолет, командир не выжил

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Depositphotos

В Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает агентство INA.

По данным агентства, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

Командиру вертолета полковнику авиации Марвану Джалалу при крушении выжить не удалось. Пилот капитан Алаа Салман получил ранения.

В конце ноября частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился.

12 ноября сообщалось о крушении самолета ВВС США над Средиземным морем.

По данным Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM), инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. Самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море.

Ранее летевший в Хорватию частный самолет разбился в Австрии.

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