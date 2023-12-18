Хуситы атаковали два корабля

Официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военно-морские силы Йемена провели операцию против двух кораблей, связанных с Израилем. Он подчеркнул, что нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолетов морской авиации.

До этого Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море.

Один из неназванных чиновников рассказал Politico, что американские военные также предоставили командирам возможность «нанести удар по хуситам».

15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.