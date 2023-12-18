Британская компания начнет восстанавливать на Украине поставленную Лондоном технику

Британская оборонно-промышленная корпорация BAE Systems сообщила о заключении соглашения с компанией AMS Integrated Solutions, которое позволит восстановить переданные Киеву артиллерийские системы прямо на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Управляющий директор по бизнес-развитию BAE Systems Гэбби Костиган отметил, что это поможет достичь цели быстро возвращать «артиллерийское снаряжение в работу» ВСУ.

До этого BAE Systems производила технику, которую Британия и другие страны поставляли Украине. Сейчас компания сотрудничает со странами НАТО для помощи Киеву в подготовке вооруженных сил и восстановлении оружия.

В октябре стало известно, что Великобритания изучает возможность размещения своих военных на Украине для обучения солдат ВСУ. Лондон также не исключил вариант отправить свой военно-морской флот в акваторию Черного моря для защиты украинских судов с зерном. В своем комментарии глава оборонного ведомства Британии Грант Шэппс привел в пример компанию BAE Systems.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.