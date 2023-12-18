Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал о «птичках», выслеживающих солдат ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обнаружения солдат ВСУ через беспилотник

Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Обнаружить неприятеля удалось при помощи «птичек». Присутствие воздушного разведчика подтверждает и то, как военнослужащие ВСУ прицельно стреляют в небо», — отметил руководитель республики.

По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа «Ахмат».

«Итог этой недолгой операции — ликвидация трех украинских военнослужащих и уничтожение опорного пункта. <...> А ведь все могло сложиться иначе, сдайся они в плен», — заключил глава Чечни.

Руководитель республики регулярно публикует в Telegram кадры из зоны военной операции на Украине с участием чеченских военных. Он называл большой честью для республики «вносить свой скромный вклад в проведение СВО».

В декабре Кадыров заявлял, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. По его словам, сформированные из добровольцев республики батальоны и полки находятся не под его руководством, а в подчинении Минобороны и Росгвардии.

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами