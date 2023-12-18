Кадыров рассказал о «птичках», выслеживающих солдат ВСУ

Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Обнаружить неприятеля удалось при помощи «птичек». Присутствие воздушного разведчика подтверждает и то, как военнослужащие ВСУ прицельно стреляют в небо», — отметил руководитель республики.

По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа «Ахмат».

«Итог этой недолгой операции — ликвидация трех украинских военнослужащих и уничтожение опорного пункта. <...> А ведь все могло сложиться иначе, сдайся они в плен», — заключил глава Чечни.

Руководитель республики регулярно публикует в Telegram кадры из зоны военной операции на Украине с участием чеченских военных. Он называл большой честью для республики «вносить свой скромный вклад в проведение СВО».

В декабре Кадыров заявлял, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. По его словам, сформированные из добровольцев республики батальоны и полки находятся не под его руководством, а в подчинении Минобороны и Росгвардии.

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.