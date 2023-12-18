Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине не планируют выдавать повестки через аналог «Госуслуг»

На Украине не планируют выдавать повестки через сервис госуслуг «Дия»

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране не будут выдавать повестки через украинский электронный сервис государственных услуг «Дия». Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Повесток в «Дия» не будет. Мы об этом говорили и сейчас я подтверждаю это», — сказал он.

По словам Федорова, власти не планируют вводить повестки через онлайн-сервис госуслуг, и данный вопрос не стоит на сегодня в повестке дня.

До этого глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая представила список готовящихся нововведений в законопроект об изменениях в порядок мобилизации. По нему призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет и будет разрешено мобилизовать женщин на небоевые должности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами