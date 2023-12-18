На Украине не планируют выдавать повестки через аналог «Госуслуг»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране не будут выдавать повестки через украинский электронный сервис государственных услуг «Дия». Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Повесток в «Дия» не будет. Мы об этом говорили и сейчас я подтверждаю это», — сказал он.

По словам Федорова, власти не планируют вводить повестки через онлайн-сервис госуслуг, и данный вопрос не стоит на сегодня в повестке дня.

До этого глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая представила список готовящихся нововведений в законопроект об изменениях в порядок мобилизации. По нему призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет и будет разрешено мобилизовать женщин на небоевые должности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.