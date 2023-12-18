Нигер не исключает возможность военного вторжения в страну

Нигер все еще не исключает возможности военного вторжения в страну, однако готов отразить его, заявил назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в интервью РИА Новости. Он предложил не «питать иллюзий» из-за ситуации в регионе.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», — подчеркнул Зейн.

«Если какое-либо государство решит напасть на нас, мы будем защищаться», — добавил премьер Нигера.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.