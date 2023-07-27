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Работа всех учреждений в Нигере приостановлена военными

Военные Нигера приостановили работу всех учреждений в стране

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Sam Mednick/AP

В Нигере военные приостановили работу всех учреждений, сообщает France Presse.

По данным агентства, работа всех учреждений в стране была приостановлена.

Ранее сообщалось, что военные Нигера сместили президента страны Мохамеда Базума. Государственные границы были закрыты, военные ввели в стране общенациональный комендантский час.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

По имеющимся у СМИ сведениям, гвардейцы взбунтовались после того, как президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Рядом с дворцом президента Нигера в столице страны Ниамее произошла интенсивная стрельба. Солдаты гвардии президента открыли огонь по демонстрантам, требующим немедленного освобождения удерживаемого военнослужащими главы государства.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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