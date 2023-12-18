В Волгограде осуждены военнослужащие, пытавшиеся за деньги уклониться от участия в СВО

Волгоградским гарнизонным судом были вынесены приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции дали взятки исполняющему обязанности командира батальона. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При вынесении приговора судом были учтены ходатайства военной прокуратуры в отношении четверых подсудимых об изменении квалификации вменяемого им в вину преступления на более мягкую. В отношении пятого подсудимого государственное обвинение такого ходатайства не внесло. Он получил самое строгое наказание — два года колонии общего режима и штраф в 750 тыс. рублей, составляющий пятикратный размер взятки.

Остальные подсудимые отделались условным лишением свободы и штрафами в размере от 100 тыс. до 750 тыс. рублей.

Офицер, обвиняемый в получении взяток, активно сотрудничал со следствием СКР, и сведений о возбуждении в отношении него уголовного дела у издания не имеется.

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