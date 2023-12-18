Глава Моссад обсудит с Катаром и Египтом сделку по освобождению заложников

Израильское руководство одобрило переговоры главы Моссад Давида Барнеа с Катаром и Египтом по освобождению заложников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники 12-ого канала израильского телевидения.

По данным телеканала, Барнеа 17 декабря представил политическому руководству Израиля контуры возможной сделки по дальнейшему освобождению заложников и получил «зеленый свет» на проработку деталей с посредниками в лице Катара и Египта.

Источники утверждают, что Израиль должен представить «очень творческое предложение», которое смогло бы удивить лидеров палестинского движения ХАМАС и вывести ситуацию из тупика. Кроме этого, должен быть соблюден баланс между тем, «что требует Израиль и что готов дать сам».

До этого агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

ХАМАС готов возобновить переговоры об обмене заложников, находящихся на территории сектора Газа, но только после завершения боевых действий и вывода из палестинского анклава израильских Вооруженных сил. Накануне ХАМАС не исключил возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.