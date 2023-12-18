Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Моссад обсудит с Катаром и Египтом сделку по освобождению заложников

12-й канал: руководство Израиля одобрило переговоры главы Моссад по заложникам

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Израильское руководство одобрило переговоры главы Моссад Давида Барнеа с Катаром и Египтом по освобождению заложников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники 12-ого канала израильского телевидения.

По данным телеканала, Барнеа 17 декабря представил политическому руководству Израиля контуры возможной сделки по дальнейшему освобождению заложников и получил «зеленый свет» на проработку деталей с посредниками в лице Катара и Египта.

Источники утверждают, что Израиль должен представить «очень творческое предложение», которое смогло бы удивить лидеров палестинского движения ХАМАС и вывести ситуацию из тупика. Кроме этого, должен быть соблюден баланс между тем, «что требует Израиль и что готов дать сам».

До этого агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

ХАМАС готов возобновить переговоры об обмене заложников, находящихся на территории сектора Газа, но только после завершения боевых действий и вывода из палестинского анклава израильских Вооруженных сил. Накануне ХАМАС не исключил возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами