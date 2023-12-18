У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются люди и оружие после неудачного контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к Российской Федерации. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что российская сторона свела на нет весь наступательный потенциал Украины.

«А теперь они начали теснить ВСУ. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для противовоздушной обороны (ПВО). У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать боевые действия просто уже некому», — добавил эксперт.

До этого военная комендатура Луганской народной республики сообщила, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили несколько атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.