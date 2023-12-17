Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине утвердили стратегию военного образования для совместимости с НАТО

В МО Украины утвердили стратегию военного образования для совместимости с НАТО

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в стране утверждена новая стратегия менеджмента военного образования. Об этом сообщает ТАСС.

«Работаем над тем, чтобы сделать систему управления военным образованием более функциональной, внедрить западную модель лидерства и достичь полной взаимосовместимости военного образования Украины и НАТО. Мной подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования», — сообщил Павлюк.

Он также отметил, что в подготовке стратегии принимали участие советники из стран Североатлантического альянса.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози выступил против вступления Украины в НАТО, заявив, что вместо этого она должна стать мостом между Россией и Европой. В том же интервью экс-президент Франции выразил сожаление, что действующий глава Пятой республики Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с Россией.

8 декабря экс-посол США заявил, что Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель.

Ранее в Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами