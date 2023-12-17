На Украине утвердили стратегию военного образования для совместимости с НАТО

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в стране утверждена новая стратегия менеджмента военного образования. Об этом сообщает ТАСС.

«Работаем над тем, чтобы сделать систему управления военным образованием более функциональной, внедрить западную модель лидерства и достичь полной взаимосовместимости военного образования Украины и НАТО. Мной подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования», — сообщил Павлюк.

Он также отметил, что в подготовке стратегии принимали участие советники из стран Североатлантического альянса.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози выступил против вступления Украины в НАТО, заявив, что вместо этого она должна стать мостом между Россией и Европой. В том же интервью экс-президент Франции выразил сожаление, что действующий глава Пятой республики Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с Россией.

8 декабря экс-посол США заявил, что Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель.

Ранее в Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО.